Организация тюркских государств выступила с заявлением по случаю 30-й годовщины Ходжалинского геноцида

"Тридцать лет назад, 26 февраля 1992 года, человечество стало свидетелем одной из самых жестоких трагедий, совершенных армянскими вооруженными силами против гражданского населения Азербайджана во время Первой карабахской войны. 613 человек, в том ч

"Тридцать лет назад, 26 февраля 1992 года, человечество стало свидетелем одной из самых жестоких трагедий, совершенных армянскими вооруженными силами против гражданского населения Азербайджана во время Первой карабахской войны. 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей, были убиты, а 1 275 человек были взяты в заложники".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Организации тюркских государств по случаю 30-й годовщины Ходжалинского геноцида.

"Сегодня не только годовщина уничтожения города и его жителей, но и годовщина потери веры в человечество и международное правосудие. Мы по-прежнему убеждены, что виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом".

Сейчас, благодаря мудрому руководству и воле братского азербайджанского народа, Азербайджанская Республика положила конец почти 30-летней оккупации и злодейской эксплуатации Карабаха и восстановила историческую справедливость, свое национальное достоинство и территориальную целостность.

Организация тюркских государств остается приверженной международному миру и стабильности и в этом контексте поддерживает установление долгосрочного мирного развития в регионе в результате новой геополитической реальности после второй Карабахской войны.

Горечь памяти о жертвах Ходжалинской трагедии до сих пор хранится в сердцах народов тюркского мира. Мы, как Организация, с глубоким уважением чтим память жертв Ходжалинского геноцида и продолжаем поддерживать правительство Азербайджана и братский народ в этот День памяти", - говорится в тексте заявления.