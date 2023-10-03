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Организация тюркских государств распространила заявление по случаю годовщины принятия Нахчыванской декларации

Организация тюркских государств распространила заявление по случаю годовщины принятия Нахчыванской декларации Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поздравил Тюркский мир по случаю годовщины принятия Нахчыванской декларации.
Внешняя политика
3 октября 2023 г. 04:24
Организация тюркских государств распространила заявление по случаю годовщины принятия Нахчыванской декларации

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поздравил Тюркский мир по случаю годовщины принятия Нахчыванской декларации.

Как сообщает Report, заявление генсека распространила пресс-служба ОТГ.

"Искренне поздравляю Тюркский мир с 3 Октября, который отмечается как День сотрудничества тюркских государств... Многовековые братские узы между тюркскими государствами, укрепляющиеся на основе общих языка, истории и культурного наследия, с 2009 года обрели серьезную институционализацию в рамках нашей организации. Добровольно объединившись под эгидой нашей организации, тюркские государства решительно шагают в будущее, продвигая всестороннее сотрудничество в политической, экономической, культурной и социальной сферах", - говорится в документе.

Генеральный секретарь подчеркнул, что 3 Октября "олицетворяет глубокие связи" между странами-членами организации: "Сегодня мы вместе празднуем наше восхождение и достижения".

К.Омуралиев отметил, что деятельность организации включает более 20 направлений сотрудничества: "[Организация] черпает свою силу из документа "Взгляд на Тюркский мир – 2040".

Генсек считает, что "непреклонная решимость" глав государств и министров иностранных дел "четко проявляет себя в динамичной деятельности и стратегических альянсах" между странами. Кубанычбек Омуралиев сообщил, что Х Саммит ОТГ, запланированный в Казахстане в ноябре, станет "этапом, на котором будут приняты жизненно важные решения и подписаны соглашения, формирующие программу деятельности организации в предстоящий период".

В завершение глава организации выразил благодарность лидерам стран, а также частному сектору и НПО "за непоколебимую поддержку":

"С пожеланиями мира, единства и солидарности, поздравляю с праздником 3 Октября, который является доказательством силы нашего общего духа!

Вместе мы сильнее!", - подытожил генсек.

Напомним, что ранее на официальной странице ОТГ в социальной сети Х (ранее Twitter) была размещена публикация по случаю годовщины принятой в 2009 году Нахчыванской декларации, которая является основополагающим документом объединения.

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