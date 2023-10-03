Организация тюркских государств распространила заявление по случаю годовщины принятия Нахчыванской декларации

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поздравил Тюркский мир по случаю годовщины принятия Нахчыванской декларации.
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"Искренне поздравляю Тюркский мир с 3 Октября, который отмечается как День сотрудничества тюркских государств... Многовековые братские узы между тюркскими государствами, укрепляющиеся на основе общих языка, истории и культурного наследия, с 2009 года обрели серьезную институционализацию в рамках нашей организации. Добровольно объединившись под эгидой нашей организации, тюркские государства решительно шагают в будущее, продвигая всестороннее сотрудничество в политической, экономической, культурной и социальной сферах", - говорится в документе.
Генеральный секретарь подчеркнул, что 3 Октября "олицетворяет глубокие связи" между странами-членами организации: "Сегодня мы вместе празднуем наше восхождение и достижения".
К.Омуралиев отметил, что деятельность организации включает более 20 направлений сотрудничества: "[Организация] черпает свою силу из документа "Взгляд на Тюркский мир – 2040".
Генсек считает, что "непреклонная решимость" глав государств и министров иностранных дел "четко проявляет себя в динамичной деятельности и стратегических альянсах" между странами. Кубанычбек Омуралиев сообщил, что Х Саммит ОТГ, запланированный в Казахстане в ноябре, станет "этапом, на котором будут приняты жизненно важные решения и подписаны соглашения, формирующие программу деятельности организации в предстоящий период".
В завершение глава организации выразил благодарность лидерам стран, а также частному сектору и НПО "за непоколебимую поддержку":
"С пожеланиями мира, единства и солидарности, поздравляю с праздником 3 Октября, который является доказательством силы нашего общего духа!
Вместе мы сильнее!", - подытожил генсек.
Напомним, что ранее на официальной странице ОТГ в социальной сети Х (ранее Twitter) была размещена публикация по случаю годовщины принятой в 2009 году Нахчыванской декларации, которая является основополагающим документом объединения.