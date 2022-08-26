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ОТГ приветствовала возвращение Азербайджану города Лачына, а также сел Забух и Сус

ОТГ приветствовала возвращение Азербайджану города Лачына, а также сел Забух и Сус Генеральный секретариат Организации тюркских государств (ОТГ) распространил заявление, в котором приветствовал возвращение Азербайджану города Лачын, а также сел Забух и Сус.
Внешняя политика
26 августа 2022 г. 23:18
ОТГ приветствовала возвращение Азербайджану города Лачына, а также сел Забух и Сус

Генеральный секретариат Организации тюркских государств (ОТГ) распространил заявление, в котором приветствовал возвращение Азербайджану города Лачын, а также сел Забух и Сус.

Как сообщает Report, генсек приветствовал возвращение города Лачин, сел Забух и Сус Азербайджану как продолжение процесса реализации Трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года.

"Организация турецких государств подтверждает свою поддержку и приверженность территориальной целостности и суверенитету братского Азербайджана и выражает готовность внести свой вклад в усилия по постконфликтному восстановлению, реконструкции и реинтеграции на освобожденных территориях Азербайджана.

ОТГ подчеркивает важность дипломатических усилий и поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, что послужит миру и стабильности на Южном Кавказе и возвращению беженцев на освобожденные территории", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Türk Dövlətləri Təşkilatı Laçının, Zabux, Sus kəndlərinin Azərbaycana qaytarılmasını alıqşlayıb

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