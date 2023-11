Организация тюркских государств поздравила Азербайджан с Днем Победы

Организация тюркских государств (ОТГ) поздравила азербайджанский народ, Вооруженные силы и правительство страны с Днем Победы.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице ОТГ в социальной сети "X".

"Сердечно поздравляем братский азербайджанский народ, Вооруженные силы и правительство Азербайджана по случаю 8 ноября - Дня Победы. Сегодня отмечается годовщина Победы в 44-дневной Отечественной войне, завершившейся освобождением города Шуша. Эта Победа не только восстановила территориальную целостность страны, но и восстановила историческую справедливость", - говорится в публикации.