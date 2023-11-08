Организация тюркских государств поздравила Азербайджан с Днем Победы

Организация тюркских государств (ОТГ) поздравила азербайджанский народ, Вооруженные силы и правительство страны с Днем Победы.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице ОТГ в социальной сети "X".
"Сердечно поздравляем братский азербайджанский народ, Вооруженные силы и правительство Азербайджана по случаю 8 ноября - Дня Победы. Сегодня отмечается годовщина Победы в 44-дневной Отечественной войне, завершившейся освобождением города Шуша. Эта Победа не только восстановила территориальную целостность страны, но и восстановила историческую справедливость", - говорится в публикации.
We extend our heartfelt congratulations to the brotherly Azerbaijani people, the Armed Forces, and the Government of Azerbaijan on the occasion of November 8th - Victory Day. Today marks the anniversary of the triumph in the 44-day Patriotic War, culminating in the liberation of… pic.twitter.com/Ql7yzKou1d