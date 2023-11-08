О нас

Организация тюркских государств поздравила Азербайджан с Днем Победы

Организация тюркских государств поздравила Азербайджан с Днем Победы Организация тюркских государств (ОТГ) поздравила азербайджанский народ, Вооруженные силы и правительство страны с Днем Победы.
Внешняя политика
8 ноября 2023 г. 09:34
Организация тюркских государств поздравила Азербайджан с Днем Победы

Организация тюркских государств (ОТГ) поздравила азербайджанский народ, Вооруженные силы и правительство страны с Днем Победы.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице ОТГ в социальной сети "X".

"Сердечно поздравляем братский азербайджанский народ, Вооруженные силы и правительство Азербайджана по случаю 8 ноября - Дня Победы. Сегодня отмечается годовщина Победы в 44-дневной Отечественной войне, завершившейся освобождением города Шуша. Эта Победа не только восстановила территориальную целостность страны, но и восстановила историческую справедливость", - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке OTS congratulates people and army of Azerbaijan on occasion of Victory Day
Версия на азербайджанском языке TDT Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını və ordusunu təbrik edib

Другие новости из категории

Патрушев: Нормализация между Баку и Ереваном возможна без вмешательства Запада
Патрушев: Нормализация между Баку и Ереваном возможна без вмешательства Запада
8 ноября 2023 г. 10:22
Председатель муниципалитета Анкары поздравил Азербайджан с Днем Победы
Председатель муниципалитета Анкары поздравил Азербайджан с Днем Победы
8 ноября 2023 г. 10:15
МИД Азербайджана подготовил видеоролик по случаю Дня Победы
МИД Азербайджана подготовил видеоролик по случаю Дня Победы
8 ноября 2023 г. 10:06
Госдеп: Мир между Азербайджаном и Арменией остается приоритетным вопросом для США
Госдеп: Мир между Азербайджаном и Арменией остается приоритетным вопросом для США
8 ноября 2023 г. 10:01
Посол Узбекистана поздравил Азербайджан с Днем Победы
Посол Узбекистана поздравил Азербайджан с Днем Победы
8 ноября 2023 г. 09:57
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с Днем Победы
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с Днем Победы
8 ноября 2023 г. 09:51
В Йельском университете США открыт уголок Азербайджана
ФотоВ Йельском университете США открыт уголок Азербайджана
8 ноября 2023 г. 00:54
В Пакистане торжественно отметили День Победы Азербайджана
ФотоВ Пакистане торжественно отметили День Победы Азербайджана
7 ноября 2023 г. 23:58
Посольство Азербайджана в РФ организовало в Москве праздничный прием по случаю 8 Ноября - Дня Победы
ФотоПосольство Азербайджана в РФ организовало в Москве праздничный прием по случаю 8 Ноября - Дня Победы
7 ноября 2023 г. 22:54
Глава МИД Азербайджана встретился с министром труда, занятости, ветеранов и соцзащиты Сербии
Глава МИД Азербайджана встретился с министром труда, занятости, ветеранов и соцзащиты Сербии
7 ноября 2023 г. 21:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi