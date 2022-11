Организация тюркских государств поздравила Азербайджан с Днем флага

Организация тюркских государств (ОТГ) поздравила народ и правительство Азербайджана с 9 ноября - Днем Государственного флага.

Как сообщает Report, публикация об этом опубликована в социальной сети Twitter.

«Сердечно поздравляем азербайджанский народ и правительство Азербайджана с Днем Государственного флага», — говорится в публикации.