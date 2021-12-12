Организация тюркских государств поделилась публикацией ко дню памяти Гейдара Алиева

Организация тюркских государств опубликовала на своей странице в Twitter годовщину смерти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Организация тюркских государств опубликовала на своей странице в Twitter годовщину смерти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает Report, в публикации говорится:

"12 декабря - день памяти великой личности, выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. В этой связи, как Организация тюркских государств, отдаем дань уважения Великому лидеру и основателю современного Азербайджана".

Напомним, что на прошедшем 12 ноября в Стамбуле VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств Совет был переименован в Организацию тюркоязычных государств.