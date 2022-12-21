Организация тюркских государств обсудила создание механизма гражданской обороны

Может быть создан механизм гражданской обороны Организации тюркских государств.

Может быть создан механизм гражданской обороны Организации тюркских государств.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на саммите министров по чрезвычайным ситуациям стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров принял участие во встрече.

Выступая на мероприятии, министр подчеркнул, что тесные интеграционные процессы между тюркскими странами благодаря политической воле и неоценимым усилиям лидеров тюркских государств значительно расширяют связи по различным направлениям, укрепляют единство и силу тюркского мира.

Гейдаров отметил, что встреча на саммите дает хорошую возможность для обсуждения совместных усилий стран-членов организации по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Министр предложил провести в Азербайджане очередной саммит министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями.