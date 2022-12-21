Организация тюркских государств обсудила создание механизма гражданской обороны

Может быть создан механизм гражданской обороны Организации тюркских государств.
Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на саммите министров по чрезвычайным ситуациям стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.
Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров принял участие во встрече.
Выступая на мероприятии, министр подчеркнул, что тесные интеграционные процессы между тюркскими странами благодаря политической воле и неоценимым усилиям лидеров тюркских государств значительно расширяют связи по различным направлениям, укрепляют единство и силу тюркского мира.
Гейдаров отметил, что встреча на саммите дает хорошую возможность для обсуждения совместных усилий стран-членов организации по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Министр предложил провести в Азербайджане очередной саммит министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями.