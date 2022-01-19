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Организация тюркских государств: 20 января также является Днем чести

Организация тюркских государств: 20 января также является Днем чести "20 января 1990 года является не только «Днем скорби» для братского народа Азербайджана, но и «Днем чести», ведущей страну к независимости. Мы с уважением чтим память жертв и шехидов этого дня, вошедшего в историю как "Черный январь", и разделяем горе бра
Внешняя политика
19 января 2022 г. 22:52
Организация тюркских государств: 20 января также является Днем чести

"20 января 1990 года является не только "Днем скорби" для братского народа Азербайджана, но и "Днем чести", ведущей страну к независимости. Мы с уважением чтим память жертв и шехидов этого дня, вошедшего в историю как "Черный январь", и разделяем горе братского азербайджанского народа".

Как передает Report, об этом пишется в Twitter-аккаунте Организации тюркских государств.

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Версия на азербайджанском языке Türk Dövlətləri Təşkilatı: 20 Yanvar həm də Şərəf Günüdür

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