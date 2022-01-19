Организация тюркских государств: 20 января также является Днем чести

"20 января 1990 года является не только «Днем скорби» для братского народа Азербайджана, но и «Днем чести», ведущей страну к независимости. Мы с уважением чтим память жертв и шехидов этого дня, вошедшего в историю как "Черный январь", и разделяем горе бра

"20 января 1990 года является не только "Днем скорби" для братского народа Азербайджана, но и "Днем чести", ведущей страну к независимости. Мы с уважением чтим память жертв и шехидов этого дня, вошедшего в историю как "Черный январь", и разделяем горе братского азербайджанского народа".

Как передает Report, об этом пишется в Twitter-аккаунте Организации тюркских государств.