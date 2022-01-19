Организация тюркских государств: 20 января также является Днем чести
Организация тюркских государств: 20 января также является Днем чести"20 января 1990 года является не только «Днем скорби» для братского народа Азербайджана, но и «Днем чести», ведущей страну к независимости. Мы с уважением чтим память жертв и шехидов этого дня, вошедшего в историю как "Черный январь", и разделяем горе бра
"20 января 1990 года является не только "Днем скорби" для братского народа Азербайджана, но и "Днем чести", ведущей страну к независимости. Мы с уважением чтим память жертв и шехидов этого дня, вошедшего в историю как "Черный январь", и разделяем горе братского азербайджанского народа".
Как передает Report, об этом пишется в Twitter-аккаунте Организации тюркских государств.
20 Ocak 1990 kardeş #Azerbaycan halkı için sadece ‘Hüzün Günü’ değil aynı zamanda ülkeyi bağımsızlığa götüren bir ‘Onur Günü’dür. Tarihe ‘Kara Ocak’ olarak geçen bu günün kurbanlarını ve vatan şehitlerini saygıyla anıyor, kardeş Azerbaycan halkının acısını paylaşıyoruz. #20janvarpic.twitter.com/FCyv2jdYkD