Организация исламского сотрудничества призвала мировое сообщество признать Ходжалинский геноцид

Совет министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвал мировое сообщество признать Ходжалинский геноцид.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.
"Резолюция "Солидарность с жертвами Ходжалинской резни 1992 года" осуждает массовую резню, учиненную против азербайджанского мирного населения в Ходжалы 26 февраля 1992 года, документ призывает международное сообщество признать эту резню геноцидом, преступлением против человечности и военным преступлением, поддерживает кампанию "Справедливость к Ходжалы", - говорится в сообщении.
Напомним, что 16-17 марта 2023 года в столице Исламской Республики Мавритания городе Нуакшот состоялась 49-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), по итогам которой были приняты выдвинутые Азербайджаном пять резолюций.