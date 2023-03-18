О нас

Организация исламского сотрудничества призвала мировое сообщество признать Ходжалинский геноцид

Организация исламского сотрудничества призвала мировое сообщество признать Ходжалинский геноцид Совет министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвал мировое сообщество признать Ходжалинский геноцид.
Внешняя политика
18 марта 2023 г. 09:56
Организация исламского сотрудничества призвала мировое сообщество признать Ходжалинский геноцид

Совет министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвал мировое сообщество признать Ходжалинский геноцид.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Резолюция "Солидарность с жертвами Ходжалинской резни 1992 года" осуждает массовую резню, учиненную против азербайджанского мирного населения в Ходжалы 26 февраля 1992 года, документ призывает международное сообщество признать эту резню геноцидом, преступлением против человечности и военным преступлением, поддерживает кампанию "Справедливость к Ходжалы", - говорится в сообщении.

Напомним, что 16-17 марта 2023 года в столице Исламской Республики Мавритания городе Нуакшот состоялась 49-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), по итогам которой были приняты выдвинутые Азербайджаном пять резолюций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İƏT dünya birliyini Xocalı soyqırımını tanımağa çağırıb

Самое важное

Ильхам Алиев: Новруз байрамы является священным даром наших предков нынешним поколениям
Ильхам Алиев: Новруз байрамы является священным даром наших предков нынешним поколениям
17 марта 2023 г. 21:59
Президент: Жизнь, вновь забившая ключом с возвращением наших граждан к родным очагам, придает нынешнему приходу весны в Страну огней особое настроение
Президент: Жизнь, вновь забившая ключом с возвращением наших граждан к родным очагам, придает нынешнему приходу весны в Страну огней особое настроение
17 марта 2023 г. 21:53
В Азербайджане начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
В Азербайджане начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
17 марта 2023 г. 09:44
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
16 марта 2023 г. 17:23
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
16 марта 2023 г. 16:15
Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
16 марта 2023 г. 15:09
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
15 марта 2023 г. 23:42
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
15 марта 2023 г. 23:22
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
15 марта 2023 г. 20:26
Состоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
15 марта 2023 г. 19:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi