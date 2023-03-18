Организация исламского сотрудничества призвала мировое сообщество признать Ходжалинский геноцид

Совет министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвал мировое сообщество признать Ходжалинский геноцид.

Совет министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвал мировое сообщество признать Ходжалинский геноцид.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Резолюция "Солидарность с жертвами Ходжалинской резни 1992 года" осуждает массовую резню, учиненную против азербайджанского мирного населения в Ходжалы 26 февраля 1992 года, документ призывает международное сообщество признать эту резню геноцидом, преступлением против человечности и военным преступлением, поддерживает кампанию "Справедливость к Ходжалы", - говорится в сообщении.

Напомним, что 16-17 марта 2023 года в столице Исламской Республики Мавритания городе Нуакшот состоялась 49-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), по итогам которой были приняты выдвинутые Азербайджаном пять резолюций.