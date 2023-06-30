О нас

Организация исламского сотрудничества намерена осудить сожжение Корана в Стокгольме

Организация исламского сотрудничества намерена осудить сожжение Корана в Стокгольме Организация исламского сотрудничества (ОИС) 2 июня проведет внеочередное заседание в Джидде, чтобы осудить акцию по сожжению Корана в Стокгольме.
Внешняя политика
30 июня 2023 г. 20:18
Организация исламского сотрудничества намерена осудить сожжение Корана в Стокгольме

Организация исламского сотрудничества (ОИС) 2 июня проведет внеочередное заседание в Джидде, чтобы осудить акцию по сожжению Корана в Стокгольме.

Как передает Report, об этом сообщил турецкий телеканал TRT.

"ОИС соберется в воскресенье на внеочередное заседание. Планируется выразить общую позицию организации в связи с акцией, направленной против Корана, в Швеции. Встреча состоится в Джидде, на ней ожидается принятие совместной декларации, осуждающей антиисламскую акцию", - отмечает телекомпания.

Власти Турции решительно осудили сожжение в центре Стокгольма в праздник Курбан-байрам Корана. В Анкаре призвали Швецию, которая добивается вступления в НАТО, "положить конец беззакониям и провокациям", связанным с оскорблением мусульман.

Акция в Стокгольме прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. Кроме того, в среду более 1,8 млн мусульман завершили хадж - паломничество к святым местам ислама в городе Мекка в Саудовской Аравии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İƏT İsveçdəki Quran təxribatı ilə bağlı toplanır

Другие новости из категории

Официальный Баку: Президент Франции стал инструментом в руках армянского лобби
Официальный Баку: Президент Франции стал инструментом в руках армянского лобби
30 июня 2023 г. 16:39
МИД Азербайджана выразил протест Франции
МИД Азербайджана выразил протест Франции
30 июня 2023 г. 16:15
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Блинкен: Самые сложные вопросы в переговорах между Азербайджаном и Арменией еще не решены
Блинкен: Самые сложные вопросы в переговорах между Азербайджаном и Арменией еще не решены
30 июня 2023 г. 09:26
В Вашингтоне проведена акция протеста против военных провокаций Армении
В Вашингтоне проведена акция протеста против военных провокаций Армении
30 июня 2023 г. 06:36
МИД Азербайджана: достигнута договоренность по дополнительным пунктам проекта мирного соглашения
ФотоМИД Азербайджана: достигнута договоренность по дополнительным пунктам проекта мирного соглашения
30 июня 2023 г. 00:32
Очередной раунд переговоров между Азербайджаном и Арменией планируется провести в Европе
Очередной раунд переговоров между Азербайджаном и Арменией планируется провести в Европе
30 июня 2023 г. 00:12
Госсекретарь США: ожидаем достижения в ближайшие месяцы окончательного соглашения между Азербайджаном и Арменией
Госсекретарь США: ожидаем достижения в ближайшие месяцы окончательного соглашения между Азербайджаном и Арменией
30 июня 2023 г. 00:05
Блинкен провел встречи с главами МИД Азербайджана и Армении
Блинкен провел встречи с главами МИД Азербайджана и Армении
29 июня 2023 г. 23:57
Община Западного Азербайджана осудила деструктивное заявление президента Франции
Община Западного Азербайджана осудила деструктивное заявление президента Франции
29 июня 2023 г. 21:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi