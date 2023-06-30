Организация исламского сотрудничества намерена осудить сожжение Корана в Стокгольме

Организация исламского сотрудничества (ОИС) 2 июня проведет внеочередное заседание в Джидде, чтобы осудить акцию по сожжению Корана в Стокгольме.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) 2 июня проведет внеочередное заседание в Джидде, чтобы осудить акцию по сожжению Корана в Стокгольме.

Как передает Report, об этом сообщил турецкий телеканал TRT.

"ОИС соберется в воскресенье на внеочередное заседание. Планируется выразить общую позицию организации в связи с акцией, направленной против Корана, в Швеции. Встреча состоится в Джидде, на ней ожидается принятие совместной декларации, осуждающей антиисламскую акцию", - отмечает телекомпания.

Власти Турции решительно осудили сожжение в центре Стокгольма в праздник Курбан-байрам Корана. В Анкаре призвали Швецию, которая добивается вступления в НАТО, "положить конец беззакониям и провокациям", связанным с оскорблением мусульман.

Акция в Стокгольме прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. Кроме того, в среду более 1,8 млн мусульман завершили хадж - паломничество к святым местам ислама в городе Мекка в Саудовской Аравии.