Организация экономического сотрудничества приняла коммюнике в поддержку территориальной целостности Азербайджана

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ На 23-м заседании министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Душанбе было принято коммюнике в поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Отметим, что заседание состоялось в столице Таджикистана 17 апреля. Азербайджан на заседании представляла делегация, возглавляемая замминистра иностранных дел Махмудом Мамед-Гулиевым.

В принятом коммюнике выражается обеспокоенность по поводу наличия нерешенных конфликтов на пространстве ОЭС, в особенности, армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, препятствующего экономическому развитию и полному использованию потенциала региона, региональному и более обширному сотрудничеству, подчеркивается важность наращивания усилий по скорейшему урегулированию конфликтов на основе международных норм и принципов, в частности, территориальной целостности и суверенитета государств.