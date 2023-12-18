Организации гражданского общества Азербайджана распространили заявление в связи с COP29

Неправительственные организации (НПО) гражданского общества Азербайджана распространили совместное заявление в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Неправительственные организации (НПО) гражданского общества Азербайджана распространили совместное заявление в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщает Report, заявление было принято во время общественного обсуждения Агентством государственной поддержки НПО о значении COP29, которое состоится в Азербайджане в следующем году.

В заявлении приветствовалось решение о проведении в 2024 году в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29: "Поздравляем азербайджанский народ, лично президента Ильхама Алиева с очередным историческим успехом! В следующем году Азербайджанская Республика впервые на постсоветском пространстве примет это престижное мероприятие мирового масштаба. Тот факт, что международное сообщество занимает единую позицию в этом вопросе, является ярким показателем усиливающихся позиций Азербайджана и его растущего влияния в мире. Тот факт, что международное сообщество доверило проведение такого глобального мероприятия Азербайджанскому государству, свидетельствует о большом уважении и твердой поддержке политики президента Ильхама Алиева на мировом уровне.

Мы не сомневаемся, что Азербайджан проведет COP29 на самом высоком уровне. Азербайджану удалось заручиться поддержкой 155 стран за время непостоянного членства в Совете безопасности ООН и 120 стран во время председательства в Движении неприсоединения, и он полностью оправдал их доверие, а глобальные инициативы, выдвинутые президентом Ильхамом Алиевым, завоевали симпатию международного сообщества.

Азербайджан готовится принять десятки тысяч иностранных гостей на мероприятии COP29. Подобное многообразие стран свойственно только мероприятиям, проводимым Генеральной ассамблеей ООН. Мы, будучи представителями азербайджанской общественности, будем рады видеть каждого прибывшего гостя на нашей Родине.

Экологические и климатические проблемы не признают национальных границ, они носят общечеловеческий характер. Для нашей планеты – нашего общего дома – очень важно беречь окружающую среду и сделать "зеленое" мышление более доминирующим во всех сферах. Мы разделяем те же чувства и озабоченность в этой области, что и остальной мир.

Азербайджан, являющийся нефтегазовой страной, определил создание видов "зеленой энергии" и транспортировку "зеленой энергии" на мировые рынки новым приоритетным направлением энергетической политики. Решение провести COP29 в Баку является также проявлением глобальной поддержки политики "зеленой энергетики" Азербайджана. Мы, представители гражданского общества, высоко оцениваем и полностью поддерживаем целенаправленную деятельность президента Ильхама Алиева и в этой сфере.

Экспорт электроэнергии, произведенной на основе возобновляемой и "зеленой" энергии, привел к началу новой эры в энергетической стратегии Азербайджана. Ожидается, что к 2030 году доля возобновляемых источников энергии в установленной мощности электроэнергии в Азербайджане достигнет 30 процентов. Потенциал возобновляемой энергетики Азербайджана очень высок: по статистике, наземная ветровая и солнечная энергия страны составляет 27 гигаватт, а ветроэнергетика в азербайджанском секторе Каспийского моря – 157 гигаватт.

В 2020 году, сразу после 44-дневной войны, Президент Ильхам Алиев назвал Карабах и Восточный Зангезур, а также Нахчыван "регионом зеленой энергетики" и в этом направлении была начата масштабная работа.

Гидроэнергетический потенциал уже активно используется в Карабахе и Восточном Зангезуре. Здесь мощность гидроэлектростанций в ближайшие годы составит 500 мегаватт. Это прекрасный вклад в процесс перехода к "зеленой энергетике".

Недавно, выступая на официальной церемонии открытия Гарадагской солнечной электростанции, президент Ильхам Алиев заявил, что ныне Азербайджан быстрыми темпами движется к "зеленой повестке дня". Мы, представители гражданского общества Азербайджана, приветствуем и ценим это как вклад в решение вопросов, связанных с глобальным изменением климата.

Азербайджанский народ всегда чутко относился к проблемам окружающей среды и заботился о ней. Любовь к природе и забота о ней ярко выражены в национальных обычаях, традициях и фольклоре.

Стать страной чистой окружающей среды и "зеленого роста" было определено как одна из национальных целей Азербайджанского государства. Проведение первого заседания Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку является еще одним примером такой политической воли. О Зеленом энергетическом коридоре Азербайджана уже говорят во всем мире. Азербайджан также подписал Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии с Грузией, Румынией и Венгрией.

Таким образом, благодаря своей целеустремлённой работе, упорному труду и успехам в этой области, Азербайджан вполне заслужил проведение у себя 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата – COP29.

Мы, будучи представителями гражданского общества Азербайджана, заявляем, что приложим все усилия, чтобы провести COP29 на самом высоком уровне.

В то же время COP29 прокладывает путь к миру, спокойствию и благополучию. Соглашение между Азербайджаном и Арменией по поводу COP29, достигнутое на основе прямого общения без посредников, еще раз демонстрирует мирный характер этого глобального события.

Темы COP – это сила, которая мобилизует и объединяет человечество, различные государства, группы государств, лагеря ради общей цели. COP – это платформа солидарности, разделения глобальной ответственности и сотрудничества.

Настоящим мы заявляем, что готовы поддерживать позитивные инициативы, связанные с COP29, сотрудничать с международными НПО, а также оказывать всестороннюю помощь представителям гражданского общества зарубежных стран в этом направлении".