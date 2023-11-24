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Орбан: Венгрия высоко ценит сотрудничество с Азербайджаном

Орбан: Венгрия высоко ценит сотрудничество с Азербайджаном Такие инициативы, как годовщине СПЕКА (Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии) обеспечивают связь между Западом и Востоком.
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 15:31
Орбан: Венгрия высоко ценит сотрудничество с Азербайджаном

Такие инициативы, как Специальная программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), обеспечивают связь между Западом и Востоком.

Как передает Report, об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на проходящем в Баку саммите СПЕКА.

"Венгрия высоко ценит сотрудничество с Азербайджаном, и не только в энергетической сфере. Большое количество венгерских компаний инвестируют в Азербайджан", - сказал он.

По словам Орбана, Европа в настоящее время столкнулась с рядом вызовов, такими как миграционный кризис, последствия пандемии, энергокризис, напряженность на Ближнем Востоке.

В этом смысле, премьер-министр Венгрии подчеркнул значимость сотрудничества стран на различных платформах.

"Мы строим братские отношения с Азербайджаном и странами Центральной Азии", - добавил он.

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Версия на английском языке Orban: Hungary highly values cooperation with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Orban: “Macarıstan Azərbaycanla əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirir”

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