Орбан: Венгрия высоко ценит сотрудничество с Азербайджаном

Такие инициативы, как годовщине СПЕКА (Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии) обеспечивают связь между Западом и Востоком.

Такие инициативы, как Специальная программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), обеспечивают связь между Западом и Востоком.

Как передает Report, об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на проходящем в Баку саммите СПЕКА.

"Венгрия высоко ценит сотрудничество с Азербайджаном, и не только в энергетической сфере. Большое количество венгерских компаний инвестируют в Азербайджан", - сказал он.

По словам Орбана, Европа в настоящее время столкнулась с рядом вызовов, такими как миграционный кризис, последствия пандемии, энергокризис, напряженность на Ближнем Востоке.

В этом смысле, премьер-министр Венгрии подчеркнул значимость сотрудничества стран на различных платформах.

"Мы строим братские отношения с Азербайджаном и странами Центральной Азии", - добавил он.