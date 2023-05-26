Орбан: Сотрудничество между Венгрией и Азербайджаном носит образцовый характер

Сотрудничество между Венгрией и Азербайджаном носит образцовый характер, а также поддерживается непрерывным развитием экономических и политических связей.

Сотрудничество между Венгрией и Азербайджаном носит образцовый характер, а также поддерживается непрерывным развитием экономических и политических связей.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Разрешите передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости. Сотрудничество между Венгрией и Азербайджанской Республикой носит образцовый характер, а также поддерживается непрерывным развитием наших экономических и политических связей.

Рад, что в январе нынешнего года мы вывели связи между нашими странами на уровень расширенного стратегического партнерства.

Могу заверить Вас в том, что правительство Венгрии привержено приложению усилий по дальнейшему развитию связей с Азербайджанской Республикой как на двусторонней, так и многосторонней основе в рамках сотрудничества тюркских государств. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество послужит благополучию граждан обеих стран.

Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов на ответственном посту", - говорится в поздравлении.