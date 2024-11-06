Орбан награжден Высшим орденом Тюркского мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках саммита Организации тюркских государств (ОТГ) награжден "Высшим орденом Тюркского мира".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках саммита Организации тюркских государств (ОТГ) награжден "Высшим орденом Тюркского мира".

Как передает корреспондент Report из Бишкека, Орбан был удостоен этой награды за значительный вклад в укрепление единства тюркского мира.

"Я уже 24 года работаю над развитием отношений Венгрии и стран тюркского мира. <...> Мне очень приятно видеть как развивается тюркский мир, как он преуспевает. И я верю что мы все идем к прекрасному будущему", - сказал Орбан.

В церемонии награждения принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.