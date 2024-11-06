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Орбан награжден Высшим орденом Тюркского мира

Орбан награжден Высшим орденом Тюркского мира Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках саммита Организации тюркских государств (ОТГ) награжден "Высшим орденом Тюркского мира".
Внешняя политика
6 ноября 2024 г. 13:10
Орбан награжден Высшим орденом Тюркского мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках саммита Организации тюркских государств (ОТГ) награжден "Высшим орденом Тюркского мира".

Как передает корреспондент Report из Бишкека, Орбан был удостоен этой награды за значительный вклад в укрепление единства тюркского мира.

"Я уже 24 года работаю над развитием отношений Венгрии и стран тюркского мира. <...> Мне очень приятно видеть как развивается тюркский мир, как он преуспевает. И я верю что мы все идем к прекрасному будущему", - сказал Орбан.

В церемонии награждения принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Viktor Orban Türk Dünyasının Ali Ordeni ilə təltif olunub, İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib

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