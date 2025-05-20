Орбан: Азербайджан продолжит поставки газа в Венгрию в этом году

Азербайджан заверил Венгрию, что продолжит поставки газа в этом году.

Азербайджан заверил Венгрию, что продолжит поставки газа в этом году.

Как передает сотрудник Report из Будапешта, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он отметил, что Венгрия может обеспечить безопасность своей экономики посредством сотрудничества с тюркоязычными государствами-партнерами:

"Наше сотрудничество с Азербайджаном важно не только с экономической, но и с духовной точки зрения. Мы чувствуем себя более комфортно".

Орбан заявил, что верит в скорое подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией:

"Мы очень рады, что Азербайджан согласовал текст мирного соглашения с Арменией. Верим, что мирное соглашение будет подписано в ближайшее время".