Опыт ASAN xidmət впервые применят на американском континенте

Азербайджанская модель ASAN xidmət активно используется за рубежом, число стран, с которыми подписаны соглашения о ее применении достигло 25.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте (ASAN xidmət).
В рамках Всемирного правительственного саммита между Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и соответствующим ведомством Колумбии подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере оказания государственных услуг.
Меморандум предусматривает внедрение опыта ASAN xidmət в Колумбии, а также организацию стажировок для колумбийских государственных служащих в центрах ASAN xidmət, обмен передовым опытом в сфере оказания государственных услуг между двумя стронами.
Таким образом, опыт ASAN xidmət, являющийся интеллектуальным брендом Азербайджана в сфере оказания государственных услуг, после Европы, Азии и Африки впервые будет применен и на американском континенте.