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Опыт ASAN xidmət впервые применят на американском континенте

Опыт ASAN xidmət впервые применят на американском континенте 10:49
Внешняя политика
14 февраля 2025 г. 11:00
Опыт ASAN xidmət впервые применят на американском континенте

Азербайджанская модель ASAN xidmət активно используется за рубежом, число стран, с которыми подписаны соглашения о ее применении достигло 25.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте (ASAN xidmət).

В рамках Всемирного правительственного саммита между Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и соответствующим ведомством Колумбии подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере оказания государственных услуг.

Меморандум предусматривает внедрение опыта ASAN xidmət в Колумбии, а также организацию стажировок для колумбийских государственных служащих в центрах ASAN xidmət, обмен передовым опытом в сфере оказания государственных услуг между двумя стронами.

Таким образом, опыт ASAN xidmət, являющийся интеллектуальным брендом Азербайджана в сфере оказания государственных услуг, после Европы, Азии и Африки впервые будет применен и на американском континенте.

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Версия на азербайджанском языке “ASAN xidmət” təcrübəsi ilk dəfə Amerika qitəsində tətbiq olunacaq

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