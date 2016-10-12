Опубликовано заключение миссии наблюдателей МПА СНГ на референдуме в Азербайджане

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Опубликовано заключение Миссии международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ (МПА СНГ) по итогам мониторинга всенародного голосования (референдума) по внесению изменений в Конституцию Азербайджана, состоявшегося 26 сентября.

Как сообщает Report со ccылкой на пресс-службу МПА СНГ, в опубликованном сегодня заключении наблюдатели отметили, что подготовка и проведение референдума соответствовали национальному законодательству и обеспечили свободное волеизъявление граждан Азербайджана.

"По итогам проведенного мониторинга наблюдатели от МПА СНГ констатируют, что законодательство, регулирующее проведение референдума по внесению изменений в Конституцию Азербайджанской Республики, соответствует международным стандартам и обязательствам Азербайджанской Республики в области демократических выборов", - говорится в заключении.

Отмечается, что органы государственной власти и ЦИК Азербайджана провели большую работу по информированию граждан о вопросах, вынесенных на референдум, и созданию условий для агитации, чем обеспечили высокий уровень организации всего процесса голосования.

Кроме этого, зарегистрированные инициативные группы организовали свободное общественное обсуждение выносимых на референдум изменений.