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Опубликовано совместное заявление лидеров Азербайджана, России и Армении

Опубликовано совместное заявление лидеров Азербайджана, России и Армении По итогам трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении Ильхама Алиева, Владимира Путина и Никола Пашиняна принято совместное заявление.
Внешняя политика
31 октября 2022 г. 22:32
Опубликовано совместное заявление лидеров Азербайджана, России и Армении

По итогам трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении Ильхама Алиева, Владимира Путина и Никола Пашиняна опубликовано совместное заявление.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

«Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин, встретились 31 октября 2022 года в г. Сочи и обсудили ход реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа. Согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов.

Отметив ключевой вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания, акцентировали востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе.

Договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 г.

Подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе. На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. Российская Федерация будет оказывать этому всяческое содействие.

Акцентировали важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран.

Лидеры Азербайджанской Республики и Республики Армения приветствовали готовность Российской Федерации и впредь всемерно способствовать нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, обеспечению стабильности и процветания на Южном Кавказе».

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin üçtərəfli görüşünə dair birgə bəyanat dərc olunub

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