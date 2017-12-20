Опубликован текст Бакинской декларации, принятой по итогам встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана

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Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Главы МИД Азербайджана, Турции и Ирана подтвердили приверженность дальнейшему расширению сотрудничества, особенно в областях, которые будут способствовать экономическому прогрессу и устойчивому развитию. Как сообщает Report, об этом говорится в тексте Бакинской декларации, принятой по итогам встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана - Эльмара Мамедъярова, Мевлюта Чавушоглу и Мохаммада Джавад Зарифа.

Министры "подтвердили приверженность дальнейшему укреплению солидарности и сотрудничества между народами трех стран на основе глубоко укоренившихся исторических, религиозных и культурных общностей и общих ценностей, которые будут способствовать укреплению мира, стабильности, процветания и сотрудничества в регионе; подчеркнули общие интересы в целях укрепления мира и стабильности в регионе и в этом контексте свою приверженность принципам международного права, в том числе, в частности, уважение суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международно признанных границ и мирного урегулирования всех споров".

В этой связи главы МИД отметили важность скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе вышеупомянутых принципов.

Главы МИД трех стран согласились продолжить тесные консультации по региональным и глобальным вопросам, представляющим общий интерес на разных уровнях и платформах, и в рамках международных и региональных организаций, таких как Организация Объединенных Наций, Организация исламского сотрудничества, Конференция по взаимодействию и мерам доверия в Азии, и др. в целях укрепления регионального и международного мира, безопасности и стабильности.