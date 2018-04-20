Опубликован рейтинг самых привлекательных гражданств мира

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Франция, Германия и Исландия заняли первые три строчки в рейтинге самых привлекательных гражданств мира.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном исследовании компании Henley&Partners.

Согласно исследованию, Азербайджан занял в рейтинге 111-е место.

Из соседей республики Россия заняла 63-ю позицию, Турция - 83-ю, Грузия - 84 позицию в рейтинге.

Отметим также, что США и Китай заняли 27-е и 59-е места соответственно.

Всего в рейтинге гражданств 209 стран.

Отметим, что при составлении рейтинга эксперты анализировали как внутренние факторы, свидетельствующие о том, благоприятна ли для получения гражданства та или иная страна, так и внешние. Авторы доклада также объяснили, что на рейтинге стран влияет фактор оккупации территорий.