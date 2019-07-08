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Опрос: Турция считает Азербайджан наиболее дружественной страной

​Опрос: Турция считает Азербайджан наиболее дружественной страной
Практически две три граждан Турции считают Азербайджан наиболее дружественной страной

Практически две три граждан Турции считают Азербайджан наиболее дружественной страной.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные социологических исследований Центра турецких исследований.

Согласно опросу, 65,3% турков выбрали Азербайджан, как самую дружественную страну для Турции. На втором месте - Туркменистан с 61,5%, на третьем - Турецкая республика Северного Кипра с 59,8%.

В топ-10 наиболее дружественных стран также вошли Узбекистан, Казахстан, Катар, Грузия, Пакистан, Болгария и Иран.

Наряду с этим, в топ-10 стран, представляющих угрозу турецкой безопасности вошли - США, Израиль, Франция, Великобритания, Армения, Сирия, Германия, Греция, Ирак и Кипр.

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