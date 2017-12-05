Опрос: Президент Азербайджана входит в тройку лидеров стран СНГ в рейтинге доверия россиян

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана вошел в тройку рейтинга доверия россиян лидерам государств-членов СНГ, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Согласно итогам опроса ВЦИОМ, рейтинг доверия возглавляют президенты Беларуси Александр Лукашенко (62%) и Казахстана Нурсултан Назарбаев (56%).

Президенту Азербайджану Ильхаму Алиеву доверяют 12% респондентов среди россиян.

Президенту Армении Сержу Саргсяну - 11%, Молдовы Игорю Додону - 8%, Туркмениcтана Гурбангулы Бердымухамедову и Грузии Георгию Маргвелашвили - по 4%, Узбекистана Шавкату Мирзиееву и Таджикистана Эмомали Рахмону - по 3% и Украины Петру Порошенко -1%.

Самым надежным партнером России на международной арене респонденты называют Беларусь (64%) и Казахстан (57%).