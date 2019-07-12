Опрос: ЕС - вызывающая наибольшее доверие международная организация в Азербайджане

Европейский союз (ЕС) - вызывающая наибольшее доверие международная организация в Азербайджане.

Как сообщает Report, это следует из проведенного в Азербайджане опроса "EU Neighbours east".

Результаты опроса представил сегодня в Баку глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Согласно результатам опроса, 35% респондентов заявили, что наибольшее доверие у них вызывает Евросоюз.

Кроме того, 25% больше доверяют ООН, 20% - НАТО.

Таким образом несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом уровень доверия ЕС в Азербайджане снизился на 5%, Евросоюз все равно остался институтом, вызывающим наибольшее доверие в Азербайджане.

В ходе презентации посол отметил, что ЕС остается крупнейшим торговым партнером Азербайджана.

Он напомнил, что в настоящее время Азербайджан и Евросоюз находятся на финальной стадии переговоров по новому соглашению о партнерстве, также продолжаются переговоры по соглашению об авиации. В прошлом году Азербайджан и ЕС дали старт новому диалогу по безопасности и транспорту.

Посол ЕС также напомнил, что на этой неделе Азербайджан посетил президент Европейского совета Дональд Туск. "Это был его последний региональный визит в качестве президента Европейского совета, в ходе которого был отмечен значительный прогресс в сотрудничестве с момента его предыдущего визита в 2015 году", - подчеркнул Янкаускаc.