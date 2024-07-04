Опрос: 83,8% респондентов поддержали подписание мирного договора с Арменией

В Азербайджане большинство участников соцопроса поддержали подписание мирного договора с Арменией.

В Азербайджане большинство участников соцопроса поддержали подписание мирного договора с Арменией.

Как сообщает Report, опрос был проведен Центром социальных исследований (ЦСИ) с 10 по 22 июня среди 1152 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

Абсолютное большинство респондентов заявили, что поддерживают мир с Арменией.

В частности, 83,8% респондентов ответили "да" на вопрос "Поддерживаете ли вы подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией?", 13,5% ответили "нет", 2,7% затруднились дать ответ.