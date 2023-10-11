О нас

Опрос: 80,9% респондентов поддерживают подписание мирного договора между Баку и Ереваном

Опрос: 80,9% респондентов поддерживают подписание мирного договора между Баку и Ереваном Центр социальных исследований провел опрос среди азербайджанского населения с целью изучить общественное мнение о подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, учитывая положительную динамику в этом вопросе.
Внешняя политика
11 октября 2023 г. 15:19
Опрос: 80,9% респондентов поддерживают подписание мирного договора между Баку и Ереваном

Центр социальных исследований провел опрос среди азербайджанского населения с целью изучить общественное мнение о подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, учитывая положительную динамику в этом вопросе.

Как сообщили Report в центре, согласно результатам опроса, большинство респондентов – 80,9% поддержали подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, 18,3% - выступили против, а 0,8% опрошенных затруднились высказать мнение.

Среди респондентов, поддержавших подписание мирного соглашения, 85,1% мужчины, а 76,7% - женщины.

Отметим, что в опросах, проведенных Центром социальных исследований в 2022 году и в разные периоды текущего года, большая часть респондентов поддерживали подписание мирного договора.

В то же время по результатам опросов, проведенных в прошлом месяце, 53,1% респондентов выразили уверенность в том, что Азербайджан и Армения подпишут мирный договор и установят дипломатические отношения.

Отметим, что телефонный опрос проводился с 5 по 9 октября 2023 года среди 385 респондентов старше 18 лет, проживающих в 12 различных экономических районах страны.

Учитывая количество опрошенных, доверительный интервал составил 95%, а маржа ошибки - 5%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Respondentlərin 80,9%-i Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasını dəstəkləyib - SORĞU

Экслюзивные новости

Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
9 октября 2023 г. 13:27
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
7 октября 2023 г. 17:44
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
7 октября 2023 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi