Опрос: 80,9% респондентов поддерживают подписание мирного договора между Баку и Ереваном

Центр социальных исследований провел опрос среди азербайджанского населения с целью изучить общественное мнение о подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, учитывая положительную динамику в этом вопросе.

Центр социальных исследований провел опрос среди азербайджанского населения с целью изучить общественное мнение о подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, учитывая положительную динамику в этом вопросе.

Как сообщили Report в центре, согласно результатам опроса, большинство респондентов – 80,9% поддержали подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, 18,3% - выступили против, а 0,8% опрошенных затруднились высказать мнение.

Среди респондентов, поддержавших подписание мирного соглашения, 85,1% мужчины, а 76,7% - женщины.

Отметим, что в опросах, проведенных Центром социальных исследований в 2022 году и в разные периоды текущего года, большая часть респондентов поддерживали подписание мирного договора.

В то же время по результатам опросов, проведенных в прошлом месяце, 53,1% респондентов выразили уверенность в том, что Азербайджан и Армения подпишут мирный договор и установят дипломатические отношения.

Отметим, что телефонный опрос проводился с 5 по 9 октября 2023 года среди 385 респондентов старше 18 лет, проживающих в 12 различных экономических районах страны.

Учитывая количество опрошенных, доверительный интервал составил 95%, а маржа ошибки - 5%.