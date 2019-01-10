Определились кандидаты на пост генсека Совета Европы

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Совете Европы определились с кандидатами на пост нового генсека организации. Ими стали министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс и экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что срок представления кандидатов на пост должен истечь сегодня в 18.00 по Страсбургу, поэтому маловероятно, что кто-то еще намерен на него претендовать.
В настоящее время пост генсека занимает норвежец Турбьерн Ягланд.
Tural AsadiАвтор новости