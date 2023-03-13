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Определилась дата официального открытия посольства Азербайджана в Израиле

Определилась дата официального открытия посольства Азербайджана в Израиле Определилась дата проведения церемонии официального открытия посольства Азербайджана в Израиле.
Внешняя политика
13 марта 2023 г. 21:26
Определилась дата официального открытия посольства Азербайджана в Израиле

Определилась дата проведения церемонии официального открытия посольства Азербайджана в Израиле.

Как сообщает Report со ссылкой на израильский телеканал i24, открытие запланировано на 29 марта.

На мероприятии в Тель-Авиве также предусматривается участие министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Напомним, что 26 ноября 2022 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об открытии посольства Азербайджана в Государстве Израиль (Тель-Авив).

Другим распоряжением главы государства от 11 января Мухтар Мамедов был назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Израиле.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın İsraildəki səfirliyinin rəsmi açılış mərasiminin vaxtı açıqlanıb

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