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Определены полномочия нового замминистра иностранных дел Азербайджана

Определены полномочия нового замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов был назначен заместителем министра иностранных дел в прошлом месяце
Внешняя политика
4 мая 2021 г. 17:42
Определены полномочия нового замминистра иностранных дел Азербайджана

В структуре Министерства иностранных дел (МИД) произведены изменения.

Как сообщает Report, определены сферы, входящие в курацию нового заместителя министра иностранных дел Эльнура Мамедова.

Так, он будет осуществлять контроль за деятельностью Американского управления МИД, Азиатского управления, постоянного секретариата национальной комиссии по ЮНЕСКО, общего секретариата, управления лингвистического обеспечения, архивного управления, особого отдела и управления делами.

Отметим, что ранее контроль над этими структурами был возложен на заместителя министра Фариза Рзаева.

Напомним, что Эльнур Мамедов был назначен заместителем министра иностранных дел в прошлом месяце.

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