Определено время проведения встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке

Встреча министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзояна с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в рамках 79-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН состоится сегодня в 10.15 утра по Нью-Йоркскому времени.

Встреча министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзояна с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в рамках 79-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоится сегодня в 10.15 утра по местному (18.15 по бакинскому) времени.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный департамент США.

Ранее МИД Азербайджана и Армении подтвердили проведение встречи между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном по инициативе и при участии государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Напомним, что в последний раз главы МИД Азербайджана и Армении встречались в июле 2024 года в Вашингтоне на полях саммита НАТО.