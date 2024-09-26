О нас

Определено время проведения встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке

Определено время проведения встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке Встреча министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзояна с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в рамках 79-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН состоится сегодня в 10.15 утра по Нью-Йоркскому времени.
Внешняя политика
26 сентября 2024 г. 10:11
Определено время проведения встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке

Встреча министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзояна с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в рамках 79-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоится сегодня в 10.15 утра по местному (18.15 по бакинскому) времени.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный департамент США.

Ранее МИД Азербайджана и Армении подтвердили проведение встречи между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном по инициативе и при участии государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Напомним, что в последний раз главы МИД Азербайджана и Армении встречались в июле 2024 года в Вашингтоне на полях саммита НАТО.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarının Nyu-Yorkda keçiriləcək görüşünün vaxtı müəyyənləşib
Версия на английском языке Time set for meeting of Azerbaijani and Armenian Foreign Ministers in New York

Самое важное

В Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
ФотоВ Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
25 сентября 2024 г. 19:58
На первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
ФотоНа первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
24 сентября 2024 г. 00:20
Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
ФотоМехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
23 сентября 2024 г. 19:34
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi