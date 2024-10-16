Определено место проведения заседания межправкомиссии Азербайджан-Иран

Следующее заседание совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном состоится в Тегеране в ближайшие месяцы.

Следующее заседание совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном состоится в Тегеране в ближайшие месяцы.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Иране Али Ализаде написал на своей странице в соцсети "Х".

Дипломат отметил, что данное решение было принято по итогам визита вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева в Иран.

"14-15 октября 2024 года вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев посетил с рабочим визитом Иран. Вице-премьер был принят президентом Ирана Масудом Пезешкианом, он также провел плодотворные встречи с министрами иностранных дел, дорог и городского развития, энергетики, нефти, экономики и финансов Ирана", - написал он.

По словам посла, на встречах были обсуждены текущая ситуация и перспективы развития азербайджано-иранских отношений, совместные проекты, стоящие на повестке дня, рассмотрены региональные и двусторонние вопросы.

"На приеме и встречах была подчеркнута важность дальнейшего укрепления азербайджано-иранских отношений и расширения сотрудничества, а также принято решение о проведении в ближайшие месяцы в Тегеране очередного заседания совместной межправительственной комиссии", - отметил Ализаде.