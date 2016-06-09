Определена кандидатура на пост посла Румынии в Азербайджане

Бухарест. 9 июня. REPORT.AZ/ Определена кандидатура на пост нового посла Румынии в Азербайджане. Как сообщает восточно-европейское бюро Report, кандидатура Дана Янку (Dan Iancu) была утверждена парламентской комиссией Румынии.

Отметим, что данную кандидатуру должен утвердить президент Румынии.

1 июня президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ об отзыве нынешнего посла в Азербайджане Даниэля Кристиану Чобану, который возглавлял румынскую дипмиссиию в Баку с 2011 года.