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    Определена кандидатура на пост посла Румынии в Азербайджане

    Кандидатура Дана Янку (Dan Iancu) была утверждена парламентской комиссией Румынии

    Бухарест. 9 июня. REPORT.AZ/ Определена кандидатура на пост нового посла Румынии в Азербайджане. Как сообщает восточно-европейское бюро Report, кандидатура Дана Янку (Dan Iancu) была утверждена парламентской комиссией Румынии.

    Отметим, что данную кандидатуру должен утвердить президент Румынии. 

    1 июня президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ об отзыве нынешнего посла в Азербайджане Даниэля Кристиану Чобану, который возглавлял  румынскую дипмиссиию в Баку с 2011 года. 

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