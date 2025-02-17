Определена дата визита премьера Пакистана в Азербайджан

Визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Азербайджан состоится 24 февраля.

Визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Азербайджан состоится 24 февраля.

Как передает Report, об этом сообщает пакистанское издание The News International со ссылкой на осведомленные источники.

"Визит в Азербайджан начнется 24 февраля, и премьер-министр пробудет здесь три дня. В Баку будут подписаны соглашения на сумму $2 млрд по вложению инвестиций в Пакистан. Эти инвестиционные соглашения будут сосредоточены на разведке нефти и газа, использовании возобновляемых источников энергии и повышении энергоэффективности, что откроет путь к дальнейшему сотрудничеству в этих важных областях", - отмечает издание.

Предполагается, что премьер-министр Шериф также проведет встречи с бизнес-лидерами Азербайджана и пригласит азербайджанские компании инвестировать в Пакистан и запускать деловые предприятия.

После Азербайджана премьер-министр Пакистана отправится в Узбекистан с двухдневным визитом.