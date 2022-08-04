Операция "Возмездие" азербайджанской армии в центре внимания пакистанских СМИ

Пакистанские информационные агентства Daily Ittehad, Islamabad Post, Pakistan Economic Net, Diplomatic News Agency, Gulf Observer, а также сайт журнала Centerline опубликовали официальную информацию об операции "Возмездие", проведенной азербайджанской арм

Пакистанские информационные агентства Daily Ittehad, Islamabad Post, Pakistan Economic Net, Diplomatic News Agency, Gulf Observer, а также сайт журнала Centerline опубликовали официальную информацию об операции "Возмездие", проведенной азербайджанской армией в ответ на провокацию армян.

Как сообщает Report , в материал подчеркивается, что члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, грубо нарушив положения заявления от 10 ноября 2020 года, совершили террористическо-диверсионную операцию против подразделений азербайджанской армии.

До сведения читателей доводится, что в результате ответной операции "Возмездие", осуществленной подразделениями азербайджанской армии, была взята под контроль высота "Гырхгыз", "Сарыбаба" и ряд других важных господствующих высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа.