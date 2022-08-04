О нас

Операция "Возмездие" азербайджанской армии в центре внимания пакистанских СМИ

Операция "Возмездие" азербайджанской армии в центре внимания пакистанских СМИ Пакистанские информационные агентства Daily Ittehad, Islamabad Post, Pakistan Economic Net, Diplomatic News Agency, Gulf Observer, а также сайт журнала Centerline опубликовали официальную информацию об операции "Возмездие", проведенной азербайджанской арм
Внешняя политика
4 августа 2022 г. 21:49
Операция Возмездие азербайджанской армии в центре внимания пакистанских СМИ

Пакистанские информационные агентства Daily Ittehad, Islamabad Post, Pakistan Economic Net, Diplomatic News Agency, Gulf Observer, а также сайт журнала Centerline опубликовали официальную информацию об операции "Возмездие", проведенной азербайджанской армией в ответ на провокацию армян.

Как сообщает Report, в материал подчеркивается, что члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, грубо нарушив положения заявления от 10 ноября 2020 года, совершили террористическо-диверсионную операцию против подразделений азербайджанской армии.

До сведения читателей доводится, что в результате ответной операции "Возмездие", осуществленной подразделениями азербайджанской армии, была взята под контроль высота "Гырхгыз", "Сарыбаба" и ряд других важных господствующих высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun “Qisas” əməliyyatı Pakistan mətbuatında

Самое важное

Путин обсудил обострение в Карабахе с членами Совбеза России
Путин обсудил обострение в Карабахе с членами Совбеза России
4 августа 2022 г. 16:09
В Кремле прокомментировали ситуацию в Карабахе 
В Кремле прокомментировали ситуацию в Карабахе 
4 августа 2022 г. 15:13
Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана привлечены к учениям
Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана привлечены к учениям
4 августа 2022 г. 13:04
Минобороны Азербайджана: После операции Возмездие в Карабахе и на госгранице относительное затишье
Минобороны Азербайджана: После операции "Возмездие" в Карабахе и на госгранице относительное затишье
4 августа 2022 г. 10:57
МИД Азербайджана: Решительно отвергаем необоснованные обвинения Армении
МИД Азербайджана: Решительно отвергаем необоснованные обвинения Армении
4 августа 2022 г. 09:31
Джейхун Байрамов обсудил со спецпредставителем Евроссоюза ситуацию в Карабахе
Джейхун Байрамов обсудил со спецпредставителем Евроссоюза ситуацию в Карабахе
3 августа 2022 г. 21:01
Кадры операции Возмездие азербайджанской армии - ВИДЕО
Кадры операции "Возмездие" азербайджанской армии - ВИДЕО
3 августа 2022 г. 19:35
Квота Азербайджана на добычу нефти в сентябре составит 718 тыс. б/с
Квота Азербайджана на добычу нефти в сентябре составит 718 тыс. б/с
3 августа 2022 г. 17:51
Азербайджанская армия провела антитеррористическую операцию, 4 армянских террориста уничтожены
Азербайджанская армия провела антитеррористическую операцию, 4 армянских террориста уничтожены
3 августа 2022 г. 17:24
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предприятием Grand-Agro Invitro
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предприятием Grand-Agro Invitro
3 августа 2022 г. 15:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi