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ООН заявил о продолжении поддержки Азербайджана в области разминирования

ООН заявил о продолжении поддержки Азербайджана в области разминирования В ООН заявили о намерении продолжить поддержку Азербайджана в вопросах разминирования.
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 12:03
ООН заявил о продолжении поддержки Азербайджана в области разминирования

В ООН заявили о намерении продолжить поддержку Азербайджана в вопросах разминирования.

Как сообщает Report, об этом заявила глава офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане Канако Мабучи на форуме "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития" в Баку.

"Мы поддерживаем деятельность ANAMA и не пожалеем сил [для поддержки] в вопросе разминирования. Это важно для окружающей среды и развития. ООН и правительство Азербайджана работают вместе в этом направлении. Нам предстоит проделать большую работу" - сказала Мабучи.

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Версия на английском языке UN says it will support Azerbaijan in demining
Версия на азербайджанском языке BMT Azərbaycana minatəmizləmə sahəsində dəstəyini əsirgəməyəcəyini bildirib

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