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ООН: За последние 32 года жертвами мин в Азербайджане стали 3 460 человек

ООН: За последние 32 года жертвами мин в Азербайджане стали 3 460 человек За последние 32 года жертвами мин в Азербайджане стали 3 460 человек, среди них 357 детей и 38 женщин.
Внешняя политика
28 ноября 2023 г. 11:28
ООН: За последние 32 года жертвами мин в Азербайджане стали 3 460 человек

За последние 32 года жертвами мин в Азербайджане стали 3 460 человек, среди них 357 детей и 38 женщин.

Как сообщает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе выступления на проходящей в Баку II международной технической конференции "Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики".

По ее словам, в последней декларации ООН указаны конкретные шаги по разминированию: "Мины и другие взрывчатые вещества представляют опасность для жизни людей в 60 странах".

Представитель ООН отметила, что минная безопасность является важным условием мира: "Азербайджан должен быть очищен от мин и взрывоопасных остатков, что важно для реализации плана устойчивого развития на 2030 год".

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Версия на английском языке UN: 3,460 people, including 357 children, have been victims of landmines in Azerbaijan over past 32 years
Версия на азербайджанском языке BMT: "Son 32 ildə Azərbaycanda 3 460 nəfər mina qurbanı olub, 357-si uşaqdır"

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