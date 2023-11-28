ООН: За последние 32 года жертвами мин в Азербайджане стали 3 460 человек

За последние 32 года жертвами мин в Азербайджане стали 3 460 человек, среди них 357 детей и 38 женщин.

За последние 32 года жертвами мин в Азербайджане стали 3 460 человек, среди них 357 детей и 38 женщин.

Как сообщает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе выступления на проходящей в Баку II международной технической конференции "Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики".

По ее словам, в последней декларации ООН указаны конкретные шаги по разминированию: "Мины и другие взрывчатые вещества представляют опасность для жизни людей в 60 странах".

Представитель ООН отметила, что минная безопасность является важным условием мира: "Азербайджан должен быть очищен от мин и взрывоопасных остатков, что важно для реализации плана устойчивого развития на 2030 год".