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ООН выступает за нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

ООН выступает за нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией ООН выступает за нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией мирным путем.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 12:03
ООН выступает за нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

ООН выступает за нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией мирным путем.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор UNAIDS и заместитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Винни Бьянима заявила журналистам.

Говоря о X Глобальном Бакинском форуме, Винни Бьянима отметила, что для нее большая честь участвовать на нем.

"Это очень важный форум, где собираются дипломаты и обсуждают мировые вызовы", заявила исполнительный директор UNAIDS, отметив, что одним из таких вызовов является распространение ВИЧ, особенно среди молодежи.

"Мир очень изменяется и сталкивается с различным проблемами, и все видные представители собрались тут, чтобы обсудить их решение", добавила Винни Бьянима.

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Версия на азербайджанском языке BMT Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasının tərəfdarıdır
Версия на английском языке UN stands for normalization of Azerbaijan-Armenia relations

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