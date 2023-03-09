ООН выступает за нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

ООН выступает за нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией мирным путем.

ООН выступает за нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией мирным путем.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор UNAIDS и заместитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Винни Бьянима заявила журналистам.

Говоря о X Глобальном Бакинском форуме, Винни Бьянима отметила, что для нее большая честь участвовать на нем.

"Это очень важный форум, где собираются дипломаты и обсуждают мировые вызовы", заявила исполнительный директор UNAIDS, отметив, что одним из таких вызовов является распространение ВИЧ, особенно среди молодежи.

"Мир очень изменяется и сталкивается с различным проблемами, и все видные представители собрались тут, чтобы обсудить их решение", добавила Винни Бьянима.