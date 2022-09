ООН оказывает поддержку Азербайджану в постконфликтном восстановлении

В прошлом году представительство Организация Объединенных Наций (ООН) в Азербайджане помогло улучшить знания по вопросам минной опасности примерно 86 тыс. человек.

Как передает Report, об этом говорится в публикации представительства ООН в Азербайджане в Twitter.

"ООН в Азербайджане продолжает оказывать поддержку Азербайджану в постконфликтном восстановлении. В 2021 году наша деятельность помогла примерно 86 тысячам человек улучшить свои знания о минных рисках, в то время как 44 тысяч человек, пострадавших в результате конфликта, получили экстренную помощь", - говорится в публикации.