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ООН оказывает поддержку Азербайджану в постконфликтном восстановлении

ООН оказывает поддержку Азербайджану в постконфликтном восстановлении За прошлый год Организация Объединённых Наций (ООН) помогла улучшить знания о минной опасности примерно 86 тысячам человек.
Внешняя политика
8 сентября 2022 г. 12:37
ООН оказывает поддержку Азербайджану в постконфликтном восстановлении

В прошлом году представительство Организация Объединенных Наций (ООН) в Азербайджане помогло улучшить знания по вопросам минной опасности примерно 86 тыс. человек.

Как передает Report, об этом говорится в публикации представительства ООН в Азербайджане в Twitter.

"ООН в Азербайджане продолжает оказывать поддержку Азербайджану в постконфликтном восстановлении. В 2021 году наша деятельность помогла примерно 86 тысячам человек улучшить свои знания о минных рисках, в то время как 44 тысяч человек, пострадавших в результате конфликта, получили экстренную помощь", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке BMT münaqişədən sonra aparılan bərpa işində Azərbaycana dəstək verir
Версия на английском языке UN continues supporting Azerbaijan in post-conflict recovery

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