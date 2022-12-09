ООН в Азербайджане объявляет кампанию в честь 75-летия Дня прав человека

ООН в Азербайджане объявляет специальную годовую кампанию в честь 75-летия Дня прав человека.

ООН в Азербайджане объявляет специальную годовую кампанию в честь 75-летия Дня прав человека.

Как передает Report, об этом представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Азербайджане Гуидо Амбросо заявил на мероприятии, посвященном Дню прав человека.

75-летие принятия Всеобщей декларации прав человека отмечается 10 декабря 2023 года.

По его словам, подобная кампания проводится во всем мире.

Гуидо Амбросо отметил, что принятая ООН Всеобщая декларация прав человека является очень важным и самым переводимым во всем мире на различные языки документом, который объединяет всех людей во всех сферах. Он отметил, что вопрос равенства включен и в повестку ООН до 2030 года.

Всеобщая декларация прав человека была принята ООН 3 года спустя после окончания Второй мировой войны и способствует поддержке прав человека, их свободе, равенству во всех мире вне зависимости от пола, возраста, расы или других различий.