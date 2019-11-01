Гулам Исакзаи: ООН очень ценит поддержку, оказываемую вынужденным переселенцам в Азербайджане

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"ООН очень ценит поддержку, оказываемую правительством Азербайджана вынужденным переселенцам".

По сообщению Report, об этом на "круглом столе", посвященном оказанию Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев помощи вынужденным переселенцам в Азербайджане, заявил резидент-координатор ООН в Баку Гулам Исакзаи.

Он отметил, что ООН с самых первых дней поддерживал вынужденных переселенцев в Азербайджане, подключив к этой работе несколько своих структурных подразделений: "Даже после заключения режима прекращения огня ООН продолжает поддержку беженцев. В настоящее время свыше 600 тысяч беженцев живут в неопределенных условиях, не ведая, когда же они вернутся к родным очагам. Стоит отметить, что большинство беженцев обеспечены относительно комфортным, теплым жильем, но не стоит забывать, что все еще довольно много беженцев, чьи условия проживания не полностью соответствуют современным стандартам. Проблемы беженцев, не обустроенных в новых поселках, по-прежнему не решены".