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ООН: Региональный учебный центр по миграции в Азербайджане позволит расширить сотрудничество

ООН: Региональный учебный центр по миграции в Азербайджане позволит расширить сотрудничество Проект по созданию регионального учебного центра по миграции в Азербайджане реализуется уже год. В рамках проекта уже были проведены 3 тренинг сессии.
Внешняя политика
25 ноября 2021 г. 11:06
ООН: Региональный учебный центр по миграции в Азербайджане позволит расширить сотрудничество

Проект по созданию регионального учебного центра по миграции в Азербайджане реализуется уже год. В рамках проекта уже были проведены 3 тренинг сессии.

Как передает Report, об этом заявил начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов в ходе регионального семинара по разработке совместных рекомендаций для Дорожной карты Регионального Учебного центра по миграции (RTCM) в Азербайджане в рамках проекта “Поддержка создания регионального учебного центра по миграции в Азербайджане”.

По его словам, в ближайшее время будет создана онлайн библиотека тренинг-центра.

В. Гусейнов отметил, что только совместная работа поможет решать основные проблемы миграции: "Каждая страна имеет свой опыт миграции и все эти знания можно объединить и делиться ими".

Он также отметил, что еще одним важным вопросом является регуляция вопросов миграции после окончания пандемии.

По словам В. Гусейнова, тот факт, что уже год от оккупации освобождены территории Азербайджана, положительно повлияет на работу миграционной службы в стране.

Как заявила резидент- координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева создание регионального тренинг-центра позволит странам делиться опытом в миграционной сфере.

"Миграция является важным вопросом в том числе в достижении Целей устойчивого развития и дает возможность расширить региональное сотрудничество и диалог", - заявила Владанка Андревва, отметив, что с нетерпением ждет открытия данного центра в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBMT: “Miqrasiya üzrə Regional Təlim Mərkəzi əməkdaşlığımızı genişləndirməyə imkan verəcək”
Версия на английском языке ФотоUN: Regional Training Center on Migration in Azerbaijan to help broaden co-op

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