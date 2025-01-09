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ООН распространила обращение Ильхама Алиева как официальный документ СБ и Генассамблеи

ООН распространила обращение Ильхама Алиева как официальный документ СБ и Генассамблеи Секретариат ООН распространил обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева как официальный документ Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи.
Внешняя политика
9 января 2025 г. 12:50
ООН распространила обращение Ильхама Алиева как официальный документ СБ и Генассамблеи

Секретариат ООН распространил обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева как официальный документ Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи.

Об этом Report сообщили в Общине Западного Азербайджана (ОЗА).

Речь идет об обращении к участникам второй международной конференции "Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении", состоявшейся 5–6 декабря 2024 года в Баку.

Также в качестве официального документа представлен итоговый документ данной конференции.

В ОЗА подчеркнули, что глава государства всегда держит в центре внимания вопрос возвращения западных азербайджанцев на свои родные земли. Данный документ сыграет важную роль в повышении профиля темы Западного Азербайджана в международной повестке дня, отметили в Общине.

"Точно так же распространение итогового документа конференции в качестве официального документа ООН стало эффективным шагом с точки зрения признания Общины как авторитетного института на международной арене и доведения результатов конференции до международного сообщества. Распространение этих документов во многом способствует признанию указанной годовой международной конференции как одной из важнейших платформ на международной арене в области права на возвращение и международного гуманитарного права в целом.

Таким образом, с распространением упомянутых документов количество документов, опубликованных в качестве официальных документов ООН по инициативе Общины, достигло 10.

ОЗА продолжит включать вопрос мирного, безопасного и достойного возвращения в повестку дня международных структур. Община еще раз призывает правительство Армении отказаться от политики расовой дискриминации, начатой его предшественниками, выполнить свои обязательства в рамках международного права, создать условия для возвращения западных азербайджанцев и с этой целью приступить к диалогу с ОЗА", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке UN circulates Azerbaijani President's address as official document
Версия на азербайджанском языке BMT Azərbaycan Prezidentinin müraciətini rəsmi sənəd kimi yayıb

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