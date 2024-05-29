ООН работает над определением направления нового Рамочного соглашения с Азербайджаном

ООН работает над определением направления нового Рамочного соглашения с Азербайджаном на 2026-2030 годы.

ООН работает над определением направления нового Рамочного соглашения с Азербайджаном на 2026-2030 годы.

Об этом в интервью Report заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

"Поскольку мы находимся на 4-м году реализации программы на 2021-2025 гг, в этом году мы проводим внешнюю оценку, чтобы получить независимую оценку нашей деятельности, определить, достигли ли мы результатов, которые ставили перед собой, что было хорошо и где мы можем сделать лучше. И, самое главное, каковы рекомендации, которые мы должны рассмотреть при разработке следующей Рамочной программы сотрудничества в 2025 году совместно с правительством и другими заинтересованными сторонами", - сказала она.

По словам Андреевой, за последние 30 с лишним лет стратегические направления сотрудничества между Азербайджаном и ООН претерпели изменения, перешли от сотрудничества, основанного на оказании помощи, к сотрудничеству, основанному на партнерстве.

"В соответствии с действующей Рамочной программой сотрудничества в области устойчивого развития между ООН и Азербайджаном на 2021-2025 годы, которая определяет партнерство между Азербайджаном и ООН для продвижения ЦУР, мы работаем с правительством в следующих направлениях: содействие инклюзивному росту, который снижает уязвимость и повышает устойчивость; создание более сильных институтов для улучшения государственных и социальных услуг; защита окружающей среды и решение проблемы изменения климата; расширение прав и возможностей женщин и девочек во всех сферах жизни", - добавила резидент-координатор.

Она отметила, что в общей сложности 18 агентств, фондов и программ ООН, 11 из которых физически находятся в стране, осуществляют программы в этих приоритетных областях в поддержку национальных приоритетов развития.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.