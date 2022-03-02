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ООН продолжит работу с Азербайджаном по восстановлению на постконфликтном этапе

ООН продолжит работу с Азербайджаном по восстановлению на постконфликтном этапе Партнерство между Организацией Объединенных Наций (ООН) и Азербайджаном активно развивалось за последние 30 лет.
Внешняя политика
2 марта 2022 г. 11:40
ООН продолжит работу с Азербайджаном по восстановлению на постконфликтном этапе
Владанка Андреева

Партнерство между Организацией Объединенных Наций (ООН) и Азербайджаном активно развивалось за последние 30 лет.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила в ходе открытия в Баку фотовыставки, посвященной 30-летию установления сотрудничества между Азербайджаном и ООН.

В. Андреева напомнила, что ровно год назад между ООН и правительством Азербайджана был подписан Рамочный документ о сотрудничестве по Устойчивому развитию на 2021-2025 годы по четырем основным направлениям.

Резидент-координатор заявила, что ООН продолжит работу с правительством Азербайджана для поддержки страны в восстановлении после пандемии коронавируса и на постконфликтном этапе.

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Версия на английском языке UN to keep working with Azerbaijan on post-conflict recovery
Версия на азербайджанском языке BMT Qarabağın bərpa mərhələsində Azərbaycanla işləməyə davam edəcək

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