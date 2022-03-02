ООН продолжит работу с Азербайджаном по восстановлению на постконфликтном этапе

Партнерство между Организацией Объединенных Наций (ООН) и Азербайджаном активно развивалось за последние 30 лет.

Партнерство между Организацией Объединенных Наций (ООН) и Азербайджаном активно развивалось за последние 30 лет.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила в ходе открытия в Баку фотовыставки, посвященной 30-летию установления сотрудничества между Азербайджаном и ООН.

В. Андреева напомнила, что ровно год назад между ООН и правительством Азербайджана был подписан Рамочный документ о сотрудничестве по Устойчивому развитию на 2021-2025 годы по четырем основным направлениям.

Резидент-координатор заявила, что ООН продолжит работу с правительством Азербайджана для поддержки страны в восстановлении после пандемии коронавируса и на постконфликтном этапе.