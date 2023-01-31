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ООН призвала Азербайджан и Армению обеспечить безопасность в регионе

ООН призвала Азербайджан и Армению обеспечить безопасность в регионе "ООН призывает Азербайджан и Армению обеспечить безопасность в регионе".
Внешняя политика
31 января 2023 г. 21:48
ООН призвала Азербайджан и Армению обеспечить безопасность в регионе

"ООН призывает Азербайджан и Армению обеспечить безопасность в регионе".

Как сообщает местное бюро Report, об этом на пресс-конференции заявил заместитель пресс-секретаря генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Миссия ООН в Азербайджане и Армении продолжает поддерживать связь с местными властями и международными партнерами. Генеральный секретарь призвал все стороны снизить напряженность и обеспечить безопасность в регионе. Мы приветствуем их поддержку посреднических усилий для достижения договоренностей между сторонами", - отметил представитель организации.

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