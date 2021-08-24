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В ООН приветствуют усилия президента Азербайджана в борьбе с COVID-19

В ООН приветствуют усилия президента Азербайджана в борьбе с COVID-19 "Дружбе между ООН и Азербайджаном уже 29 лет. В следующем году мы будем отмечать 30-летие членства Азербайджана в ООН. В то же время исполнится 30 лет со дня открытия представительства ООН в Баку".
Внешняя политика
24 августа 2021 г. 15:33
В ООН приветствуют усилия президента Азербайджана в борьбе с COVID-19

"Дружбе между ООН и Азербайджаном уже 29 лет. В следующем году мы будем отмечать 30-летие членства Азербайджана в ООН. В то же время исполнится 30 лет со дня открытия представительства ООН в Баку".

Как сообщает Report, об этом сказала новый резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева 24 августа на приеме у президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Я думаю, что последние 18 месяцев были отмечены беспрецедентными событиями. COVID-19 стал глобальным кризисом, и многие государства вели борьбу с ним. Я хочу приветствовать усилия, предпринятые Вами и вашим правительством в связи с решительными национальными мерами реагирования на COVID-19. Мы благодарны за ваши усилия по проведению саммита Движения неприсоединения, посвященного обсуждению ответных мер против COVID-19, а затем специальной сессии в Генеральной Ассамблее ООН", - добавила В. Андреева.

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Версия на азербайджанском языке BMT COVID-19-a qarşı mübarizədə Azərbaycan Prezidentinin və dövlətinin səylərini alqışlayıb

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