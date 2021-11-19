ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию

Резолюция под названием "Обеспечение равного, своевременного, универсального доступа к вакцинам по приемлемым ценам для всех стран в борьбе с пандемией коронавируса", выдвинутая от имени членов Движения неприсоединения по инициативе президента Азербайджан

Резолюция под названием "Обеспечение равного, своевременного, универсального доступа к вакцинам по приемлемым ценам для всех стран в борьбе с пандемией коронавируса", выдвинутая от имени членов Движения неприсоединения по инициативе президента Азербайджанской Республики в качестве председателя в Движении неприсоединения, принята 18 ноября в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН странами-членами ООН на третьем комитете Ассамблеи.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

126 государств-членов ООН присоединились к резолюции в качестве соавторов: "В резолюции, имеющей достаточно подробный характер, наряду с другими вопросами, приветствуется ряд важных глобальных инициатив, осуществляемых в области борьбы с пандемией COVID-19, в том числе специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная борьбе с COVID-19, прошедшая 3-4 декабря 2020 года по инициативе президента Азербайджанской Республики.

Выражается серьезная обеспокоенность существующим неравенством в распределении вакцин от COVID-19 между развитыми и развивающимися странами, и подчеркивается, что это является одним из основных факторов, препятствующих достижению Целей устойчивого развития.

Особо подчеркивается важность многосторонности, международной солидарности и сотрудничества в борьбе с COVID-19. В этом контексте все государства, частные компании и другие участники призываются принять конкретные меры для обеспечения равного, приемлемого по цене, своевременного и универсального доступа к вакцинам от COVID-19.

Все государства приглашаются к устранению существующих необоснованных барьеров для экспорта вакцин от COVID-19 и сотрудничеству в разработке и эффективном распространении вакцин.

Генеральному секретарю ООН поручается представить на очередную сессию Генассамблеи отчет о выполнении текущей резолюции.

Принятие данной резолюции стало еще одним показателем того, что Движение неприсоединения под председательством президента Азербайджанской Республики продолжает находиться в центре глобальных усилий по борьбе с пандемией COVID-19.

Министерство иностранных дел, пользуясь случаем, выражает признательность всем государствам, которые поддержали проект резолюции и выступили его соавтором".