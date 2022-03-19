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Резидент-координатор ООН поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз

Резидент-координатор ООН поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз Резидент-координатор ООН Владанка Андреева поздравила азербайджанский народ с Новруз.
Внешняя политика
19 марта 2022 г. 11:31
Резидент-координатор ООН поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз

Резидент-координатор ООН Владанка Андреева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз.

Как передает Report, соответствующее видео с поздравлениями опубликовано на странице офиса ООН в Азербайджане в Twitter.

"От имени ООН в Азербайджане резидент-координатор ООН Владанка Андреева желает азербайджанскому народу счастливого Новруза. С праздником Новруз!", - говорится в публикации.

Более 300 миллионов человек во всем мире, включая азербайджанцев, отмечают этот праздник и приход весны в течение последних 3000 лет, отметила в видеообращении Владанка Андреева.

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Версия на английском языке UN Resident Coordinator congratulates Azerbaijani people on Novruz holiday -VIDEO
Версия на азербайджанском языке BMT-nin rezident əlaqələndiricisi Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

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