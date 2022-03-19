Резидент-координатор ООН поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз

Резидент-координатор ООН Владанка Андреева поздравила азербайджанский народ с Новруз.

Резидент-координатор ООН Владанка Андреева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз.

Как передает Report, соответствующее видео с поздравлениями опубликовано на странице офиса ООН в Азербайджане в Twitter.

"От имени ООН в Азербайджане резидент-координатор ООН Владанка Андреева желает азербайджанскому народу счастливого Новруза. С праздником Новруз!", - говорится в публикации.

Более 300 миллионов человек во всем мире, включая азербайджанцев, отмечают этот праздник и приход весны в течение последних 3000 лет, отметила в видеообращении Владанка Андреева.