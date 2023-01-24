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Резидент-координатор: ООН поддерживает Азербайджан в достижении ЦУР

Резидент-координатор: ООН поддерживает Азербайджан в достижении ЦУР ООН поддерживает Азербайджан в его усилиях по достижению ЦУР
Внешняя политика
24 января 2023 г. 10:55
Резидент-координатор: ООН поддерживает Азербайджан в достижении ЦУР

ООН поддерживает Азербайджан в его усилиях по достижению Целей в области устойчивого развития (ЦУР).

Как передает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила на региональном семинаре ФАО в Баку.

Она отметила, что Азербайджану нужны сильные институты для всестороннего инклюзивного развития, ООН в свою очередь, поддерживает усилия страны в этом направлении.

По ее словам, достижение ЦУР важно, в том числе в сфере продовольственной безопасности.

"В мире растет недостаток продовольствия, пандемия ускорила голод, а глобальные цепочки поставок были прерваны в результате войны в Украине. В среднем по миру одному человеку из трех не хватает нормального питания", - отметила она, добавив, что необходимо объединить усилия для изменения ситуации в положительную сторону.

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Версия на азербайджанском языке BMT Azərbaycanın Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olmaq səylərini dəstəkləyir
Версия на английском языке Resident Coordinator: UN supports Azerbaijan in achieving Sustainable Development Goals

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