Резидент-координатор: ООН поддерживает Азербайджан в достижении ЦУР

ООН поддерживает Азербайджан в его усилиях по достижению ЦУР

ООН поддерживает Азербайджан в его усилиях по достижению Целей в области устойчивого развития (ЦУР).

Как передает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила на региональном семинаре ФАО в Баку.

Она отметила, что Азербайджану нужны сильные институты для всестороннего инклюзивного развития, ООН в свою очередь, поддерживает усилия страны в этом направлении.

По ее словам, достижение ЦУР важно, в том числе в сфере продовольственной безопасности.

"В мире растет недостаток продовольствия, пандемия ускорила голод, а глобальные цепочки поставок были прерваны в результате войны в Украине. В среднем по миру одному человеку из трех не хватает нормального питания", - отметила она, добавив, что необходимо объединить усилия для изменения ситуации в положительную сторону.