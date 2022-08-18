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ООН поддержала Азербайджан в вопросе доступности юридической помощи

ООН поддержала Азербайджан в вопросе доступности юридической помощи "Мы приветствуем усилия правительства Азербайджана в вопросе обеспечения доступности юридических услуг для каждого гражданина страны и с большим удовлетворением поддерживаем работу, которая проводится в этом направлении".
Внешняя политика
18 августа 2022 г. 10:39
ООН поддержала Азербайджан в вопросе доступности юридической помощи

"Мы приветствуем усилия правительства Азербайджана в вопросе обеспечения доступности юридических услуг для каждого гражданина страны и с большим удовлетворением поддерживаем работу, которая проводится в этом направлении".

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель лаборатории акселерации Программы развития ООН (ПРООН) по решениям для развития Наргиз Гулиева на мероприятии "Текущая ситуация в области оказания правовой помощи и бесплатной юридической помощи уязвимым слоям населения".

По ее словам, сотрудничество - это составляющая успеха: "Выбор женских ресурсных центров для оказания юридической помощи в рамках проекта ПРООН "Актуализация подхода, основанного на правах человека, посредством укрепления институционального потенциала в Азербайджане" позволяет женщинам из уязвимых слоев населения воспользоваться правовой помощью".

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Версия на английском языке UNDP supports Azerbaijan's work in field of legal services
Версия на азербайджанском языке BMT nümayəndəsi: "Azərbaycanın hüquqi xidmətlər istiqamətində gördüyü işləri dəstəkləyirik"

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